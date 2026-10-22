"Hecho en Salta" abrió una convocatoria para nuevos emprendedores

La Municipalidad de Salta abrió una nueva convocatoria para que emprendedores de la ciudad se sumen a “Hecho en Salta”, el espacio municipal que les permite exhibir y vender sus productos en un local comercial ubicado en San Martín y Buenos Aires.

La propuesta busca que cada vez más salteños puedan avanzar con sus proyectos, generar ingresos y encontrar nuevas oportunidades para vivir de su trabajo. En esta segunda convocatoria se seleccionarán 60 emprendedores, de acuerdo con los requisitos establecidos y la capacidad disponible del espacio.

“Hecho en Salta” abrió sus puertas el pasado 10 de septiembre y funciona con un sistema de rotación cada 60 días. Esta modalidad permite que distintos emprendedores accedan a la experiencia de comercializar sus productos, entrar en contacto directo con los clientes y conocer las posibilidades de crecimiento de sus negocios.

La iniciativa forma parte de un recorrido que la Municipalidad impulsa para acompañar el desarrollo emprendedor: desde la formación en la Escuela de Emprendedores, pasando por las posibilidades de producción que ofrecen las fábricas municipales, hasta llegar a un punto de venta donde los productos puedan encontrarse con sus compradores

Durante la primera etapa, los participantes tuvieron la oportunidad de exhibir sus productos en un local comercial y recibieron capacitaciones en cálculo de costos, fijación de precios, manejo de Excel, redes sociales y administración de sus negocios. Además, participaron de propuestas comerciales como la feria por el Día de la Madre en el Mercado San Miguel y el Festival Bocado, que se llevará a cabo este fin de semana, ampliando sus posibilidades de llegar a nuevos clientes.

El objetivo es que cada emprendedor aproveche esta experiencia para adquirir conocimientos, fortalecer su proyecto y prepararse para avanzar hacia nuevos espacios de comercialización.

Requisitos para participar

Podrán inscribirse quienes residan en Salta Capital y elaboren sus propios productos dentro del municipio. No se permitirá la reventa y los postulantes no deberán contar con un local propio de venta al público.

También deberán estar inscriptos en ARCA, como monotributistas o responsables inscriptos, y contar con capacidad de producción suficiente para mantener el stock disponible. La reposición de mercadería deberá realizarse cada cinco días hábiles.

La permanencia inicial en el espacio será de 60 días corridos, con posibilidad de extensión previo acuerdo con la coordinación. Las ventas se facturarán a nombre de cada emprendedor, que deberá contar con un punto de venta específico para Hecho en Salta y respetar las condiciones de exhibición, ingreso y reposición de productos.

En el caso de los emprendimientos de cosmética natural, los productos deberán contar con los registros correspondientes ante ANMAT y cumplir con las exigencias de rotulado. Para los alimentos, será obligatorio cumplir con las disposiciones del Código Alimentario Argentino y contar con el carnet de manipulación de alimentos.

Inscripciones abiertas

Los emprendedores interesados pueden completar el formulario de inscripción online en el siguiente enlace: https://formularios.municipalidadsalta.gob.ar/formularios/hecho-en-salta-octubre?token=6TUKjdL5z2ONZlej

También se puede iniciar el tramite a través de Muni Bot al número de WhatsApp 387 5230773.