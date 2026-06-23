Ola de calor trágica en Francia con al menos 40 personas ahogadas

Los franceses buscaron refugio del tremendo calor que azota a una parte de Europa y al menos 40 personas murieron ahogadas en las últimas horas, informaron medios internacionales.

La temperatura mínima se situó en 21,6ºC en la madrugada del martes, según el Indicador Térmico Nacional (ITN), que se basa en el promedio de 30 estaciones de referencia.

El anterior récord de 21,4°C se remontaba al 25 de julio de 2019, completan informes de Reuters y RFI.

España, Gran Bretaña, Italia y Suiza también sufrían un calor extremo, con temperaturas récord en algunas regiones que perturbaron las escuelas y las redes de transporte.

En toda Francia, la gente se zambullía en canales y ríos para refrescarse y la tragedia que supone la cantidad de ahogados se convirtió en un problema nacional.

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, comentó que entendía las ganas de escapar del calor, pero advirtió sobre los peligros de nadar en zonas no autorizadas o peligrosas.

En declaraciones previas a una reunión de emergencia sobre la ola de calor, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, subrayó: “Una triste plaga en lo que respecta a los ahogamientos, ya que las últimas cifras que nos acaban de comunicar muestran 40 muertes desde el 18 de junio, la mayoría de ellas de jóvenes”.

El calor extremo afectó la actividad comercial y hasta los servicios de transporte, completa el informe.

En otros puntos de Europa, por ejemplo en España, la capital, Madrid, habilitó albergues climáticos para personas vulnerables, incluidas las que viven en situación de calle.