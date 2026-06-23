Un bebé de 2 años falleció en el Hospital Papa Francisco

Un hecho que causa indignación en los salteños con el fallecimiento de un bebé de 2 años en el Hospital Papa Francisco pone en tela de juicio el actuar de la justicia.

El menor, reconocido como Thiago, había ingresado en las últimas horas del día lunes en código rojo y presentaba signos de golpes bastantes profundos.

Los abuelos paternos denunciaron abuso y maltrato por parte de la madre del niño y su actual pareja, un hecho que vienen realizando desde el 2025, y que, lamentablemente, tuvo un final trágico al no tener una rápida respuesta.

La abuela, además, denunció que no solo no les permiten ver el cuerpo de su nieto, sino que también se habrían llevado a otro menor de 10 meses a Casacuna donde no los dejan ingresar, por lo que acudieron a la Secretaría de menores para obtener respuestas.

¿CÓMO OCURRIÓ EL HECHO?

La madre del menor habría sido la que llamó al sistema de emergencias para acudir en auxilio de su hijo pero al momento de brindarle asistenica profesional, la mujer se retiró del lugar en un aparente estado de ebriedad, dejando al bebé solo en el Hospital Papa Francisco.

Actualmente, la mujer y su pareja fueron localizados y ambos se encuentran detenidos a la espera del avance de la investigación de la causa.