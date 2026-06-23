Florencia Peña ahora quiere demandar a Luzu TV

Luego del escándalo que involucró a Florencia Peña, quien dio por muerto al papá de Lionel Messi, el abogado de la actriz afirmó públicamente que evalúan tomar medidas judiciales después de su salida de Luzu TV. El dueño del canal de streaming, Nicolás Occhiato, había criticado duramente a la conductora del Show del Verano y publicó un comunicado donde anunció tanto su salida como la de los productores del programa.

Se trata de un típico caso de esta modalidad que describe la proliferación masiva y, en ocasiones, sistemática o fraudulenta de demandas laborales en Argentina. Por ejemplo, según estadísticas, durante los primeros cuatro meses de 2026, ingresaron casi 40.000 nuevas demandas judiciales contra las aseguradoras de riesgos del trabajo.

En los últimos días, el abogado de Peña, Fernando Burlando, habló en Pasó en América y se expresó sobre la posibilidad de iniciar un juicio contra el canal de streaming que dirige Occhiato. “Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de diciembre”, señaló.

Y agregó: “Donde las cláusulas de recesión no tienen nada que ver con lo que ocurrió. Entonces, en realidad, quien deberá decidir estas circunstancias después de un análisis profundo es Florencia. Lo que le ha pasado ha sido doloroso para todos, pero también para Florencia”.

“Me parece que hay algo muy importante, Florencia es una gran figura. Y me parece que merece también un trato que se equipare con esa situación. Me parece que tal vez es lo que más le ha afectado, si bien obviamente reconoce el tremendo error”, explicó el letrado.

Seguido a esto, aclaró que la preocupación de Peña constantemente fue que “la familia Messi entienda la metida de pata que había cometido”; incluso remarcó que llegó a comunicarse con Celia, la mamá del capitán de la Selección para aclarar qué fue lo que había pasado.

En términos técnicos, Burlando aclaró que había un contrato que era para el periodo de marzo a diciembre de este año. “En realidad fue una conversación y el contrato dice que hasta diciembre tendría que estar trabajando bajo determinadas condiciones. No fue despedida, pero tendría que haber sido rescindido el contrato. Y para rescindir el contrato tenía que haber una comunicación treinta días antes”, explicó.