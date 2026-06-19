Intenso trabajo de los equipos de combate de incendios en Cafayate tras la reactivación de focos

El Ministerio de Seguridad, mediante sus distintas áreas operativas, reforzó el operativo destinado al combate de los incendios forestales que afectan sectores de bosques nativos en Cafayate.

Las intervenciones se concentran en inmediaciones del aeródromo local y sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 8, en ambos laterales.

Participan del operativo brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía de Salta y personal especializado que trabaja de manera coordinada para contener el avance del fuego y evitar nuevos focos.

Además, se cuenta con el apoyo de medios aéreos, como drones y un avión hidrante que operó durante toda la tarde en los sectores de mayor riesgo.