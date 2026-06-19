Intenso trabajo de los equipos de combate de incendios en Cafayate tras la reactivación de focos
El Ministerio de Seguridad, mediante sus distintas áreas operativas, reforzó el operativo destinado al combate de los incendios forestales que afectan sectores de bosques nativos en Cafayate.
Las intervenciones se concentran en inmediaciones del aeródromo local y sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 8, en ambos laterales.
Participan del operativo brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía de Salta y personal especializado que trabaja de manera coordinada para contener el avance del fuego y evitar nuevos focos.
Además, se cuenta con el apoyo de medios aéreos, como drones y un avión hidrante que operó durante toda la tarde en los sectores de mayor riesgo.
Defensa Civil activó la alerta nacional y está previsto que, en el transcurso de la jornada, arriben refuerzos especializados provenientes de la Brigada Nacional Centro, dependiente del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para sumarse a las tareas operativas.
Se encuentran trabajando en la logística y coordinación el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, autoridades de la Policía de la Provincia y el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios locales, Gabriel Domingo.