El comunicado de FOPEA, sobre el escándalo de Flor Peña

La difusión de una noticia falsa sobre Jorge Messi en un programa de Luzzu TV abrió un fuerte debate sobre la responsabilidad en el manejo de la información. Tras el episodio, que derivó en disculpas públicas de Florencia Peña y en la salida del ciclo de la programación, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado para marcar posición.

Como conclusión, FOPEA dejó una definición contundente sobre el episodio. “Esto no es periodismo. Esto fue hacer uso de un micrófono que tiene un alcance inmenso, contando una información de altísimo impacto sin medir consecuencias. El periodismo es otra cosa”.