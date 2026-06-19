Este 28 de junio se realiza la marcha del orgullo en Salta

Incendio voraz en Cafayate
prensaLocalesHace 9 horas
Más de 200 hectáreas afectadas por el terrible incendio en la ciudad del Valle Calchaquí. Se espera la llegada de ayuda nacional para continuar con el enfriamiento del lugar.
Este domingo 28 de junio a las 16:00 horas en las escalinatas del Monumento a Güemes se realizará el encuentro para visibilizar y defender las diversidades en Salta.
A las 18:00 arranca la marcha por las calles de la ciudad y terminarán en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado en el Paseo de la Diversidad, con perfos, artistas y mucha música.