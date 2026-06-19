Este 28 de junio se realiza la marcha del orgullo en Salta

Este domingo 28 de junio a las 16:00 horas en las escalinatas del Monumento a Güemes se realizará el encuentro para visibilizar y defender las diversidades en Salta.



A las 18:00 arranca la marcha por las calles de la ciudad y terminarán en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado en el Paseo de la Diversidad, con perfos, artistas y mucha música.