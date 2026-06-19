Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo DT

El Xeneize confirmó que el Vasco tendrá su segundo ciclo como entrenador del equipo, después de que firmara su contrato hasta diciembre de 2027.
DeportesHace 11 horasPrensaPrensa
rodolfo-arruabarrena

Boca anunció oficialmente la llegada de Rodolfo Arruabarrena como su nuevo DT, por lo que el entrenador tendrá su segundo ciclo al frente del Xeneize después del despido de Claudio Úbeda debido a los malos resultados del equipo. El plantel volvió a los entrenamientos este jueves en el Predio de Ezeiza, de cara al segundo semestre del año.

En un comunicado, el Xeneize confirmó la vuelta del entrenador de 50 años a la institución: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución".

En tal sentido, el club informó quiénes integrarán el grupo de trabajo del DT. "El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)", señalaron.

Te puede interesar
6a252d03ea42d

Tim Payne es nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay

prensa
DeportesEl martes
Tim Payne, el lateral derecho de Nueva Zelanda que se viralizó en la antesala del Mundial y se convirtió en un fenómeno de las redes sociales, es protagonista del gran bombazo del mercado: será nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay tras finalizar su campaña en la Copa del Mundo. El futbolista disputará la Copa Sudamericana.
Boletín de noticias