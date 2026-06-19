Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo DT

Boca anunció oficialmente la llegada de Rodolfo Arruabarrena como su nuevo DT, por lo que el entrenador tendrá su segundo ciclo al frente del Xeneize después del despido de Claudio Úbeda debido a los malos resultados del equipo. El plantel volvió a los entrenamientos este jueves en el Predio de Ezeiza, de cara al segundo semestre del año.

En un comunicado, el Xeneize confirmó la vuelta del entrenador de 50 años a la institución: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo Director Técnico del primer equipo de la Institución".

En tal sentido, el club informó quiénes integrarán el grupo de trabajo del DT. "El Cuerpo Técnico que acompaña al Vasco está conformado por Diego Markic (AC), Juan Gobet (AC), Gustavo Roberti (PF), Cristian Aquino (PF), Cristian Muñoz (EA) y Amr Mokhtar (AV)", señalaron.