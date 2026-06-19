Casi el 80% de los argentinos quiere que Adorni deje el Gobierno

La figura de Manuel Adorni atraviesa su peor momento desde el inicio de la gestión. Según el último informe nacional de la consultora CEOP Latam, realizado en junio de 2026, el funcionario enfrenta un "fuerte deterioro" de su imagen pública y un consenso mayoritario que reclama su salida inmediata del Poder Ejecutivo, tras el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El estudio, basado en 2100 casos a nivel nacional, arrojó cifras contundentes: el 78,7% de los encuestados considera que Adorni debe salir del Gobierno, mientras que apenas un 17% apoya su continuidad. Este rechazo se sustenta en una imagen negativa del 78,0% y un saldo neto de -57,6 puntos. Sin embargo, el mismo informe dejó en evidencia una conclusión que excede al jefe de Gabinete: para los argentinos, el rumbo de la economía sigue generando más preocupación que los escándalos políticos.

La desconfianza en la palabra del vocero es casi total. El 85,1% de la población afirma creerle "poco o nada" a sus declaraciones, destacándose que un 75,3% directamente no le cree "nada". Al pedir a los encuestados que definan a Adorni en una sola palabra, el ranking es encabezado por calificativos de fuerte carga ética y moral: "Corrupto" (22,1%), "Ladrón" (12,2%) y "Chorro" (9,8%) son los términos más repetidos.

Ante la posibilidad de que el funcionario no presente su renuncia, la sociedad parece mirar hacia el Poder Legislativo. El informe reveló que el 67,3% de los argentinos está de acuerdo con que el Congreso lo eche mediante una "moción de censura". Este dato refleja una presión social creciente sobre las instituciones para intervenir en lo que el informe denomina "el caso Adorni", alimentado por escándalos como sus vuelos privados, propiedades no declaradas y la polémica "cascada" en su casa de Indio Cuá.