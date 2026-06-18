Campaña de concientización sobre los derechos de las personas mayores
El Gobierno de Salta, en línea con la política impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, sostiene como prioridad el acompañamiento, la protección integral y la promoción del bienestar de las personas mayores. En este contexto, y al conmemorarse el pasado 15 de junio el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, a través de la Secretaría de las Personas Mayores, conducida por Agustina Esteban Zamar, lleva adelante una campaña de concientización, reflexión y sensibilización en todo el territorio provincial.
La iniciativa tiene como objetivo visibilizar una problemática que muchas veces permanece oculta en los ámbitos social y familiar: el maltrato hacia las personas mayores. Al respecto, el ministro Mimessi remarcó que la violencia puede manifestarse de múltiples formas —física, psicológica, económica, patrimonial y social— y que conocerla, identificarla y visibilizarla constituye el primer paso para combatirla mediante políticas públicas activas.
Por su parte, la secretaria Agustina Esteban Zamar destacó la importancia del trabajo comunitario: “Nuestros mayores son sujetos plenos de derechos, merecen vivir con dignidad, respeto y libres de cualquier tipo de violencia. Esta responsabilidad nos involucra y compromete a todos: familias, instituciones y Estado”.
Las actividades previstas, que se desarrollarán hasta el 29 de junio, incluyen recorridas por distintos barrios, residencias permanentes y hogares dependientes de la Secretaría de las Personas Mayores, además de acciones articuladas con centros de jubilados, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sector.
En estos espacios se distribuye material informativo sobre canales de asistencia y prevención, junto con la realización de jornadas de encuentro, talleres de reflexión y espacios de escucha activa destinados tanto a las personas mayores como a sus entornos de cuidado.
El cierre de la campaña tendrá lugar el 29 de junio en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, donde se reunirán instituciones y centros de jubilados participantes para visibilizar el trabajo realizado y reafirmar el compromiso social con esta temática.
Como parte de las acciones de sensibilización, la Secretaría articuló la participación de destacados artistas salteños, quienes se sumaron a la campaña mediante la grabación de piezas audiovisuales de concientización que serán difundidas próximamente a través de los canales institucionales.
Con esta propuesta, la Provincia reafirma su compromiso de promover políticas públicas sostenidas que favorezcan un envejecimiento activo, saludable y con pleno ejercicio de derechos en cada rincón de Salta.