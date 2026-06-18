Intentó evadir un control policial, se tiró a un arroyo con más de 16 mil dólares

Durante la intensa persecución, el hombre ingresó a la Reserva Ecológica y se arrojó al arroyo Cildañez desde una altura de 8 metros.

El sospechoso nadó y pudo avanzar unos metros, pero en el trayecto perdió su mochila.

“El masculino se está ahogando, no hace pie”, se escucha decir a un agente en el video que encabeza esta nota.

Finalmente, los efectivos lograron recuperar el bolso, mientras que el sospechoso, identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años y con domicilio registrado en la provincia de Jujuy, quedó imposibilitado de salir del agua por sus propios medios. Personal de la reserva colaboró en el rescate, tras lo cual se procedió a su inmediata detención.

La apertura de la mochila, realizada en presencia de testigos, permitió constatar la existencia de 16.000 dólares y 2.991.000 pesos, sumas que Peñaloza no pudo justificar, y un cuaderno con anotaciones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Sur, encabezada por el fiscal Gastón Favier, quien ordenó la detención del sospechoso bajo la acusación de desobediencia y dispuso el secuestro de la suma encontrada y del cuaderno.

Por su parte, el conductor del auto fue notificado en carácter de testigo, mientras que la investigación continúa para establecer el origen de los fondos.