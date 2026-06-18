Exposición y venta de productos elaborados en talleres de laborterapia

El Servicio Penitenciario de la Provincia lleva adelante una muestra y comercialización de artículos confeccionados en los talleres de laborterapia del Departamento de Capacitación y Producción. La iniciativa busca visibilizar el trabajo desarrollado por las personas privadas de la libertad, quienes participan en diversas actividades formativas orientadas al aprendizaje de oficios y al fortalecimiento de competencias laborales que favorezcan su futura reinserción social.

La exposición se desarrolla en el Salón de Exposición y Ventas de la Dirección Industrial, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 824, en Villa Las Rosas, donde la comunidad puede conocer y adquirir una amplia variedad de productos realizados en los distintos espacios de capacitación y producción.

Desde la institución destacaron que estas acciones forman parte de las políticas de tratamiento penitenciario destinadas a promover la formación integral, la cultura del trabajo y la generación de oportunidades para las personas alojadas en las diferentes unidades carcelarias de la provincia.

La muestra permanecerá abierta al público hoy, 18 de junio, hasta las 20, y mañana, 19 de junio, de 8 a 20, brindando a los visitantes la posibilidad de recorrer la exposición y acceder a los distintos artículos elaborados en los talleres laborales.