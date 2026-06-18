Revelan que Adorni se gastó 8 millones en sábanas de lujo

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó más de 8 millones de pesos en sábanas en 2025, de acuerdo a la factura que encontró la fiscalía que lo investiga en el celular del contratista Matías Tabar.

Así lo reveló el periodista Sergio Farella. Adorni facturó a nombre de una persona de su confianza la friolera de 8.183.303 pesos en ropa blanca al local Rosen The Store.

Rosen es una empresa de origen chileno que comercializa sábanas para las suites presidenciales de hoteles de lujo en todo el continente. Sus sábanas van desde los 200 hilos hasta líneas premium de 400 y 600 hilos de algodón egipcio o satén.