Rige alerta amarilla por fuertes vientos y Zonda en distintas zonas de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para distintas regiones de la provincia. La Cordillera y la Puna serán afectadas por intensos vientos del oeste, mientras que en los Valles se espera la presencia de viento Zonda, con aumento de la temperatura, baja humedad y reducción de la visibilidad.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para diferentes regiones de la provincia de Salta debido a la presencia de fuertes vientos y viento Zonda durante la jornada de este jueves.

De acuerdo con el informe oficial, entre las 12 y las 00 horas la Cordillera de los Andes será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora, que podrían ser superadas de manera local.

La advertencia alcanza también a las zonas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos.

Por otra parte, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En estos sectores, el fenómeno se presentaría entre las 12 y las 18 horas, con velocidades estimadas entre 30 y 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 65 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que el viento Zonda puede provocar una disminución de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, por lo que recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias.
 

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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