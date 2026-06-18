Detenidos y miles de dosis de droga incautadas en barrios de la provincia

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, procedimientos en la vía pública y allanamientos por comercialización de drogas en distintos barrios de la provincia.

En ese contexto, se detuvo a personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas y se incautaron más de 900 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana.

Del total, más de 200 kilos fueron secuestrados en un procedimiento preventivo de seguridad vial que inició en barrio El Rosedal y derivó en allanamientos y detenciones.