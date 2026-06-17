Siniestro vial en la ruta nacional 9/34: hay un muerto y varios heridos

En la madrugada del miércoles 17 de junio, sucedió una tragedia en la Ruta Nacional 9/34. Alrededor de las 5 am, a la altura del paraje Palomitas, un camión de transporte Victoria colisionó con un colectivo de pasajeros de larga distancia, dentro de la jurisdicción del municipio de General Güemes.

Los 24 pasajeros del micro resultaron heridos, en mayor o menor gravedad, y fueron asistidas por los equipos de salud que se presentaron en el lugar. Además, el choque provocó que se desplegara un operativo en la zona en el que participaron agentes de la policía y de seguridad vial, que trabajaron en conjunto con el personal de salud. Las seis personas que se encontraban con un estado de salud más grave fueron inmediatamente trasladadas al hospital Dr. Joaquín Castellanos.

En las últimas horas se conoció la lamentable noticias de que uno de los heridos perdió la vida cuando se encontraba camino al centro de salud. El hombre, de 32 años, habría sido uno de los tres conductores que manejaban el colectivo de larga distancia.

Según informó posteriormente otro de los choferes del micro, su vehículo se encontraba transitando en su carril por la ruta cuando éste impactó con la parte trasera del camión, que no llevaba las luces traseras prendidas, lo que dificultó que los conductores lo divisaran con anterioridad. Las causas aún se están investigando y se conocerán nuevos detalles en las próximas horas.