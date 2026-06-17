Aumentos para el personal militar por títulos académicos

El Gobierno incorporó un suplemento por título académico al régimen de haberes del personal militar, con el objetivo de reconocer la formación profesional dentro de las Fuerzas Armadas.

La medida fue oficializada a través del decreto 473/2026 y forma parte de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades del personal mediante incentivos vinculados a la capacitación.

Según informó la cartera que encabeza el teniente general Carlos Alberto Presti, el beneficio alcanzará a los integrantes de las Fuerzas Armadas que acrediten estudios relacionados con las tareas que desempeñan.

El nuevo esquema contempla al personal en actividad, a los efectivos retirados y, en los casos previstos por la normativa, también a los beneficiarios de pensiones.

El decreto establece diferentes porcentajes de adicional en función del nivel de estudios alcanzado. Quienes posean tecnicaturas o títulos equivalentes percibirán un suplemento del 10% sobre el haber correspondiente a su grado.

En tanto, los militares con títulos universitarios de grado recibirán un adicional del 15%, mientras que aquellos que acrediten estudios de posgrado, especializaciones, maestrías o doctorados accederán a un incremento del 25%.