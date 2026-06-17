La Rioja decretó asueto administrativo tras la victoria de la selección

“La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”. Así comienza la publicación en redes sociales por la cual el Gobierno de La Rioja dio a conocer el asueto que decretó para la administración pública tras la victoria de la selección argentina en el debut ante Argelia.

Los trabajadores del Gobierno provincial que conduce Ricardo Quintela fueron anoticiados sobre el “asueto para la Administración Pública Provincial”, tal como indicaron en el posteo realizado en X.

La medida se aplicará durante la mañana de hoy y alcanzará a las instituciones educativas dependientes del Estado provincial. El asueto busca que los empleados públicos riojanos puedan compartir lo que el gobierno denominó “un momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.

Desde la provincia justificaron la medida con un mensaje directo: “La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada” y remarcaron: “El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia”.

Al mismo tiempo, indicaron que el asueto de media jornada no implica la suspensión total de la actividad estatal. El Gobierno provincial aclaró que se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad.