El Hospital Garrahan logró el primer trasplante renal simultáneo en hermanas gemelas

El Hospital Garrahan volvió a marcar un hito histórico en la medicina pediátrica tras lograr el primer trasplante renal simultáneo en hermanas gemelas de 14 años, en el que intervinieron veinte profesionales. De esta manera, el hospital pediátrico alcanzó en 2025 un récord de 55 trasplantes.

“Entraron en forma simultánea a dos quirófanos, se formaron dos equipos de anestesia, con técnicos de anestesia, circulantes, urólogos, especialistas cardiovasculares y nefrólogos; un total de 20 personas intervinieron en las cirugías que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”, explicó Juan Ibáñez, médico y jefe de clínica del servicio de Nefrología del Hospital Garrahan.

Las hermanas Mayra y Daiana, de 14 años, son de la localidad de Laferrere, provincia de Buenos Aires y concurrieron al hospital pediátrico porque padecían una enfermedad genética que les afectaba la función renal. Ambas fueron operadas a principios de abril con órganos compatibles de un mismo donante y antes de que ingresaran en diálisis, lo que les asegura un mejor pronóstico y calidad de vida. Hoy están en su casa, con la función renal mejorada y recibiendo todos los cuidados necesarios y habituales para su recuperación.

Este trasplante se sumó a la lista de 55 intervenciones realizadas en total en 2025 por el servicio de Trasplante Renal del Hospital y alcanzó un récord de 14 en simultáneo. La novedad en este caso fue que, por primera vez, se realizó una intervención en hermanas gemelas con órganos de un mismo donante.