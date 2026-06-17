Salta conmemorará el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Posteriormente, las autoridades se trasladarán al Monumento al General Güemes para participar de la ceremonia central. El programa prevé la presentación y revista de tropas, el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial, la colocación de ofrendas florales, la entronización de la imagen de la Virgen Peregrina y del pretal del General Martín Miguel de Güemes, además de la interpretación de los himnos patrios y una invocación religiosa.

Las actividades serán transmitidas por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta: https://youtube.com/live/Ve_FDgpZ6Es?feature=share

En la oportunidad se compartirán palabras alusivas a la fecha y se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones y agrupaciones gauchas de toda la provincia.