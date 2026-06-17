Salta conmemorará el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
El Gobierno de Salta realizará una agenda de actividades con motivo de conmemorarse el 205° aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, figura fundamental de la independencia argentina y símbolo de la identidad salteña.
Las actividades continuarán hoy, a partir de las 9 en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica de Salta, donde autoridades provinciales participarán de un homenaje que incluirá la colocación de una ofrenda floral, una invocación religiosa y un toque de silencio en memoria del prócer.
Posteriormente, las autoridades se trasladarán al Monumento al General Güemes para participar de la ceremonia central. El programa prevé la presentación y revista de tropas, el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial, la colocación de ofrendas florales, la entronización de la imagen de la Virgen Peregrina y del pretal del General Martín Miguel de Güemes, además de la interpretación de los himnos patrios y una invocación religiosa.
Las actividades serán transmitidas por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta: https://youtube.com/live/Ve_FDgpZ6Es?feature=share
En la oportunidad se compartirán palabras alusivas a la fecha y se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones y agrupaciones gauchas de toda la provincia.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación