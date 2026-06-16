Llega la tercera edición de Expresarte con una obra de Marta Minujín

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura, invita a vecinos y turistas a participar de la tercera edición de “Expresarte”, una propuesta que reúne distintas expresiones artísticas en un espacio pensado para el encuentro, la creatividad y la difusión del talento local.

La actividad se llevará a cabo el sábado 20 de junio, de 16 a 22 horas, en el Paseo Ex Palúdica, ubicado en Juramento y Paseo Güemes, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, uno de los momentos más destacados de la jornada será el descubrimiento de una escultura de la reconocida artista internacional Marta Minujín, referente indiscutida del arte contemporáneo argentino y una de las figuras más influyentes de la escena artística.

Además, el público podrá recorrer muestras de destacados artistas visuales salteños como Guido Yanitto, Sole Dahbar, Roxana Ramos, Ana Benedetti, Ivana Salfity y Federico Kirschbaum, quienes expondrán sus obras en distintos espacios del paseo.

La programación incluirá también intervenciones y performances artísticas, música en vivo a cargo de Julio Reynaga y Paola Beschin, danzas contemporáneas con Belén Jaramillo y Nativos Dance Company, y una presentación especial del Instituto Superior del Profesorado de Arte N°6004.

Como parte de la experiencia, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta de maridaje de vinos y espectáculos en vivo, en una jornada que busca acercar el arte a la comunidad y promover el encuentro entre artistas y público.

“Expresarte” continúa consolidándose como un espacio cultural abierto y participativo, donde convergen distintas disciplinas artísticas para poner en valor la producción local y generar nuevas experiencias de disfrute en espacios públicos de la ciudad.

Agustina Agolio, secretaria de Turismo, Deportes y Cultura, resaltó: “Expresarte viene siendo un éxito y por eso queremos invitar a todos los vecinos a acompañarnos este sábado en el Paseo Ex Palúdica.

Van a encontrar grandes talentos locales exponiendo sus obras, esculturas, pinturas, música en vivo, bailarines y distintas expresiones artísticas. Además, vamos a vivir un momento muy especial con el descubrimiento de la obra donada por Marta Minujín, quien estará presente para inaugurarla. Estamos muy felices de recibir en nuestra ciudad una obra de una artista de su trayectoria”.

Por último, la funcionaria añadió: “será un evento que reunirá a artistas, referentes de la cultura y vecinos. Expresarte es una forma de seguir generando espacios para la cultura salteña, visibilizando el talento local y brindando el reconocimiento que nuestros artistas merecen”.