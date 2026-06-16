Caso Agostina: los tres acusados prestan declaración indagatoria

Los tres acusados y sus respectivos defensores concurrirán a los Tribunales provinciales, a fin de dar explicaciones por sus presuntas participaciones en el crimen de la menor.

El primero será Barrelier, quien se encuentra imputado como el presunto autor material del delito de homicidio agravado por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Luego, en los próximos días de este semana, será el turno de Fassetta y Andreani, ambos señalados por encubrimiento agravado.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto.

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

Para la fiscalía cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo en este aberrante femicidio. Andreani, ex pareja del principal sindicado, es apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el hombre trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado, el cual lavó luego de que se lo haya devuelto. Asimismo, aparecieron videos en los que se los ve juntos después del femicidio.