Los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgencias

No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas de la cartera sanitaria. El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donantes de 7 a 12. La farmacia del IPS atenderá urgencias hasta las 14 horas.
Locales16 de junio de 2026PrensaPrensa
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Por la proximidad del feriado provincial por el paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el miércoles 17, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.

Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el jueves 18 de junio.

Centro Regional de Hemoterapia
Este organismo permanecerá abierto para recibir donantes voluntarios de sangre, en el horario de 7 a 12 horas.

Emergencia prehospitalaria
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911. 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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La jornada se realiza de 10 a 17, en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal. Se podrán acercar materiales reciclables, residuos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado y textiles, que serán recuperados y reutilizados por cooperativas y empresas.
 
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