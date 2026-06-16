Sancionaron a 149 conductores que circulaban alcoholizados

En ese marco, la Policía Vial fiscalizó 14039 vehículos en distintos puntos de control fijo y móvil y detectó 1171 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fueron sancionados.

Se practicaron 11058 test de alcoholemia en la provincia y se sancionó a 149 conductores que circulaban alcoholizados.