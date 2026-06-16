Sancionaron a 149 conductores que circulaban alcoholizados

En ese marco, se labraron 1171 actas de infracción por incumplimiento de las normativas viales. Además, se detectó y sancionó a 149 conductores con graduación alcohólica positiva. Fue durante el fin de semana, en el marco del trabajo preventivo y operativo de la Policía Vial.
 
LocalesHace 21 horasPrensaPrensa
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La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana largo, controles preventivos y operativos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

En ese marco, la Policía Vial fiscalizó 14039 vehículos en distintos puntos de control fijo y móvil y detectó 1171 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Fueron sancionados.

Se practicaron 11058 test de alcoholemia en la provincia y se sancionó a 149 conductores que circulaban alcoholizados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación.

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