Mañana los colectivos funcionarán con diagrama de día domingo

SAETA informó que el servicio de transporte de pasajeros en toda el Área Metropolitana se desarrollará con diagrama de días domingo.

Todo el sistema restablecerá sus frecuencias y horarios habituales con el primer servicio del siguiente día hábil.

Los usuarios podrán seguir la ubicación de los coches a través de SAETA APP.

Atención al usuario

En este mismo marco, SAETA informa que, en ambas jornadas, no habrá atención al público en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824, Paseo Salta y Casa de Gobierno, Centro Cívico Grand Bourg.

