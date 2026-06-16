La Selección argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia

La Selección Argentina inicia su sueño de volver a ser campeón mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hoy tendrá su esperado debut, que será ante Argelia, en Kansas City.
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La Selección Argentina inicia su sueño de volver a ser campeón mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hoy tendrá su esperado debut, que será ante Argelia, en Kansas City.

Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni llega como candidato tras proclamarse también campeón en la Copa América 2024, en lo que se pronostica que será la última Copa Mundial de Lionel Messi.

Por otro lado, el equipo africano se clasificó a la cita mundialista tras quedar en primer lugar del Grupo G de las Eliminatorias de la CAF.

Argentina y Argelia comparten el Grupo J del Mundial 2026 con Austria y Jordania.

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