Incautaron más de 200 kilos de droga en el barrio Juan Pablo II

En un operativo que inició el día jueves de la semana pasada, la Policía de Salta halló aproximadamente 205 kilos de marihuana y cocaína. Además, dos personas fueron detenidas. 
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En la tarde del jueves 11 de junio, se desplegó un megaoperativo de la mano de diferentes áreas de la Policía de Salta. El mismo culminó con el hallazgo y secuestro de casi 200 kilogramos de marihuana y cocaína. 

La investigación comenzó por un control vehicular de rutina que se estaba desarrollando en el barrio El Rosedal. Allí, el personal de la policía descubrió que uno de los vehículos que presentbaa irregularidades en sus papeles se encontraba transportando sustancias ilícitas. 

A partir de allí, intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta, quien rastreó rápidamente el lugar de dónde podrían haber provenido las drogas que se encontraban en el movil. Las investigaciones llegaron a una vivienda ubicada en el barrio Juan Pablo II, al sur de la capital salteña, y en la mañana del 12 de junio y bajo la dirección de la Fiscalía Federal de turno y el Juzgado Federal N° 1, se realizó el allanamiento al domicilio.

Los agentes e investigadores encontraron en el lugar más de 200 kilos de droga, una cantidad que se estima que formaba parte de una cargamento que tenía como destino ser trasladado a otros puntos de la provincia. Asimismo, una mujer mayor de edad, y que es presuntamente estaba en la casa para cuidar la mercadería, fue detenida en el domicilio. El caso quedó ahora a disposición de la Justicia Federal.

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