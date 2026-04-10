Ciberseguridad detuvo a tres hombres por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, llevó adelante allanamientos en el marco de investigaciones por diferentes causas vinculadas a la producción, tenencia y/o distribución de material de abuso sexual infantil.

Los operativos fueron realizados, bajo la dirección de la Fiscalía, por personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y de la Dirección de Prevención y Asistencia Informática. En este contexto, se allanaron tres viviendas ubicadas en el paraje Agua Blanca, de la localidad de Aguaray, y en Pichanal.

Los procedimientos fueron supervisados por el director de Ciberseguridad, Carlos Reyes; el jefe de Ciberseguridad, Javier Villagra; y la jefa de Trata de Personas, Janet Marisol Ale.