Denuncias Web: detenidos y secuestro de más 800 dosis de Metán

La Policía de Salta, por medio de efectivos de la División Investigaciones Narcocriminal del Distrito de Prevención 3, detuvo ayer a un hombre de 22 años y a una mujer de 47 años por dos causas de venta de droga en Metán.

Los puntos de comercialización en la zona oeste fueron reportados por vecinos al sitio denunciasweb.

Se allanaron dos inmuebles en el barrio Los Laureles donde se llevó a cabo el operativo.

Se secuestraron más de 800 dosis de droga, entre marihuana y cocaína. También más de medio millón de pesos argentinos, elementos de fraccionamiento, un arma de aire comprimido, entre otros elementos de interés para la causa.

Tres personas más fueron demoradas por intentar entorpecer el procedimiento policial.

Durante los procedimientos colaboraron efectivos de Motoristas, Infantería, Seguridad Urbana, entre otras áreas de la Fuerza Provincial.

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 2.