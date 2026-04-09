Mañana se realizarán test de condición física gratuitos en centros de salud de la ciudad de Salta

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Enfermedades Crónicas, llevará adelante una jornada de test de condición física gratuitos en centros de salud de la ciudad de Salta.

La actividad se desarrollará este viernes 10 de abril, en el horario de 10 a 12, y estará destinada a la comunidad en general, con atención a demanda espontánea y sin costo.

La iniciativa se realiza en conjunto con estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad Católica de Salta, y tiene como objetivo promover hábitos saludables y fomentar la actividad física como herramienta de prevención de enfermedades crónicas.

Los controles se efectuarán en los siguientes centros de salud:

· Centro de Salud N° 1 Villa Primavera (Delfín Huergo 830)

· Centro de Salud N° 15 Castañares (Av. Houssay y Canepa)

· Centro de Salud N° 63 Macrocentro (Av. Sarmiento 655)

· Centro de Salud N° 6 El Manjón (Av. Artigas 902)

· Centro de Salud N° 27 Intersindical (Radio Splendid 3500)

· Centro de Salud N° 9 Villa Lavalle (Río Carapí 2200)

· Centro de Salud N° 61 Solidaridad (Manzana 450 D lote 1 y 2)

Durante la jornada se evaluarán distintos parámetros de la condición física, con el fin de brindar orientación a las personas sobre su estado general y promover la incorporación de rutinas de actividad física en la vida cotidiana.

La actividad se enmarca también en las políticas de promoción de la salud orientadas a la prevención del sedentarismo, recomendándole la realización de al menos 30 minutos diarios de actividad física en adultos y una hora en niños y adolescentes.