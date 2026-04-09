Buscan intensamente a Blanca Liliana de 14 años

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan, bajo la dirección de la Fiscalía Penal 1, para dar con el paradero de Blanca Liliana, de 14 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Juan Manuel de Rosas.

La joven presenta contextura física media, cabello negro, tez trigueña y una altura aproximada de 1,65 metros. Al momento de su desaparición, vestía uniforme escolar consistente en pantalón tipo cargo, chomba y campera, de color azul marino.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 911, a la dependencia policial más cercana o al teléfono 387-4255702 de la Comisaría 11 (DDP 1).