Chikungunya: Salud implementa un protocolo específico de rehabilitación

El Ministerio de Salud Pública informa que se encuentra trabajando de manera articulada en todas las etapas de atención, seguimiento y rehabilitación de pacientes con Chikungunya, enfermedad que ya registra 572 casos en el territorio provincial. Desde la cartera sanitaria se hace especial énfasis en la prevención domiciliaria, la consulta temprana y el tratamiento especializado para evitar secuelas crónicas.

Dada la naturaleza de la enfermedad, el sistema de salud diseñó protocolos específicos para acompañar al paciente desde el inicio de los síntomas hasta su recuperación total. La jefa del Programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera, explicó que la patología atraviesa tres fases: aguda, post-aguda y crónica.

"Más del 50% de los pacientes pueden evolucionar hacia las etapas posteriores, donde es fundamental la rehabilitación para evitar secuelas. El paciente puede presentar cuadros de artritis y dolores articulares muy intensos que dificultan la movilidad. En ese momento es clave iniciar un tratamiento adecuado", indicó Herrera.

Asimismo, la especialista destacó el trabajo conjunto con el Centro de Rehabilitación de la Provincia para implementar protocolos a partir de la tercera semana de evolución, buscando minimizar el impacto de la enfermedad a largo plazo.

Fases clínicas y recomendaciones de cuidado

El Ministerio detalla las características de cada periodo para que la población pueda identificar su situación clínica:

1. Fase Aguda (0 a 14 días): Se caracteriza por fiebre alta repentina, dolor intenso en articulaciones (manos y pies), dolores musculares y cansancio. Se recomienda reposo, hidratación, aplicación de frío local y, estrictamente, no automedicarse.

2. Fase Post-aguda (hasta 3 meses): Persistencia de inflamación, fatiga y dolor articular.

3. Fase Crónica (más de 3 meses): Los síntomas se extienden en el tiempo y requieren un seguimiento médico estricto para evitar la discapacidad funcional.

Recuperación progresiva y atención especializada

Por su parte, la directora general del Centro Provincial de Rehabilitación Física, María del Valle Bertoni, señaló que el virus afecta principalmente el sistema musculoesquelético, por lo que el proceso de recuperación debe ser paulatino.

"Una vez que pasa la fase aguda, es importante empezar a moverse de a poco, movilizar las articulaciones y activar los músculos para disminuir la inflamación. No se trata ni de hacer reposo absoluto ni de exigir al cuerpo, sino de retomar las actividades de manera gradual", aclaró Bertoni.

Además, remarcó la importancia de mantener cierta actividad cotidiana. “Acciones simples como levantarse, caminar dentro de la casa o realizar pequeñas tareas ayudan a recuperar la movilidad”, explicó.

En relación a los casos más prolongados, señaló que la etapa crónica puede presentar “mucho cansancio, debilidad y dificultades en la concentración”, por lo que también requiere acompañamiento específico.

La funcionaria informó que el Centro Provincial de Rehabilitación Física, que funciona en Dr. A. Güemes 640, está plenamente operativo para recibir a pacientes que presenten dificultades persistentes: "Se realizan interconsultas de manera presencial y virtual con los hospitales del interior y se diseña un plan de rehabilitación acorde a cada caso, para favorecer la recuperación y evitar secuelas".

Prevención

Ante el contexto epidemiológico actual, las autoridades sanitarias insisten en que la medida más efectiva es la eliminación de criaderos en los hogares. Se insta a la comunidad a:

• Descacharrar: Eliminar cualquier recipiente que acumule agua.

• Protección personal: Uso frecuente de repelente y colocación de mosquiteros.

• Mantenimiento: Mantener patios y jardines desmalezados.

IMPORTANTE: Ante la aparición de los primeros síntomas, se solicita a la población acudir al centro de salud más cercano. El diagnóstico temprano y evitar la automedicación son vitales para una evolución favorable.

