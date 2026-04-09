La "reina de la ketamina" fue condenada a 15 años de cárcel por la muerte de Matthew Perry

En septiembre de 2025, la mujer de 42 años se había declarado culpable de cinco cargos federales, entre ellos "distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves". El tribunal también ordenó tres años de libertad supervisada una vez cumplida la condena.

"Cuando supo que había vendido las drogas que causaron la muerte de Perry, no le importó y siguió vendiendo", señalaron los fiscales y remarcaron: "Sus acciones muestran una frialdad y desprecio por la vida. Eligió las ganancias sobre las personas, y sus acciones han causado un inmenso dolor a las familias de las víctimas y sus seres queridos".

La condenada operaba desde su vivienda en North Hollywood, donde almacenaba y distribuía drogas desde al menos 2019. Se enfrentaba a una pena máxima de hasta 65 años de prisión.