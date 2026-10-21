La ONU exige recortar las emisiones globales y advierte que el tiempo se agota

La ONU aseguró que el mundo debe reducir las emisiones de carbono en un 18% de acá a 2030 "para volver a la normalidad". La agencia humanitaria apuntó que esta medida sería para evitar sobrepasar una serie de objetivos climáticos propuestos y que luego esa reducción debería aumentar a la mitad en una década.

Aunque se cerró el plazo para mantener el aumento de la temperatura en 1,5 °C , de acuerdo con las recomendaciones científicas, aún es posible limitar el "sobrepaso" de ese objetivo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Sin embargo, un informe sobre la "brecha de emisiones" entre los objetivos climáticos y las políticas de los Estados constató que los países no están logrando traducir sus objetivos a largo plazo de reducción de emisiones en acciones a corto plazo.