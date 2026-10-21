La ONU aseguró que el mundo debe reducir las emisiones de carbono en un 18% de acá a 2030 "para volver a la normalidad". La agencia humanitaria apuntó que esta medida sería para evitar sobrepasar una serie de objetivos climáticos propuestos y que luego esa reducción debería aumentar a la mitad en una década.
La ONU exige recortar las emisiones globales y advierte que el tiempo se agota
InternacionalesHace 2 horasPrensa
La entidad indicó que aún se puede limitar el aumento de la temperatura a 1,7 °C por encima de los niveles preindustriales. Esto evitaría que los fenómenos climáticos empeoren drásticamente.
Aunque se cerró el plazo para mantener el aumento de la temperatura en 1,5 °C , de acuerdo con las recomendaciones científicas, aún es posible limitar el "sobrepaso" de ese objetivo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Sin embargo, un informe sobre la "brecha de emisiones" entre los objetivos climáticos y las políticas de los Estados constató que los países no están logrando traducir sus objetivos a largo plazo de reducción de emisiones en acciones a corto plazo.
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Los enviados llegarán a fin de mes para coordinar la agenda y los operativos de seguridad de León XIV, cuyo viaje está previsto del 8 al 11 de noviembre.
Múltiples ciudades francesas implementaron toques de queda, los cuales comenzaron el lunes por la noche tras los saqueos e incidentes registrados durante las protestas del pasado fin de semana. Las medidas comenzaron a aplicarse luego de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informara en conferencia de prensa que se establecerían toques de queda parciales en algunas áreas.