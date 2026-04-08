Salta impulsa un plan estratégico de infraestructura y empleo en conjunto con el Banco Mundial

En el marco del proyecto “Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo - Salta”, el Gobierno de la Provincia concretó una instancia clave de negociación con el Banco Mundial que permitirá avanzar en obras estratégicas y acciones de fortalecimiento institucional.

El objetivo del programa es mejorar el acceso a infraestructura resiliente y aumentar la capacidad institucional en Salta para apoyar el desarrollo económico y la creación de empleo en la minería y sectores relacionados, así como actuar de manera eficaz ante situaciones de crisis o emergencias elegibles.

Tras una extensa reunión encabezada por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona; junto a equipos técnicos y referentes del Banco Mundial y del Ministerio de Economía de la Nación, se concretó la negociación de los documentos que habilita al organismo avanzar con la elevación del Proyecto para aprobación por parte del Directorio del Banco Mundial.

Principales líneas de acción Entre las principales intervenciones previstas se destacan: Infraestructura vial y logística. Se avanzará en la rehabilitación de la Ruta Nacional N.° 51, tramo Campo Quijano - Chorrillos, obra clave para fortalecer la conectividad logística y el desarrollo productivo. Asimismo, se contempla la mejora de la infraestructura del Nodo Logístico y Parque Industrial General Güemes y del Parque Industrial de Olacapato, consolidando espacios estratégicos para la actividad económica. Agua y saneamiento en la Puna. Las obras incluirán intervenciones en Olacapato, con la construcción de una planta de agua potable y nuevas obras de distribución, y en San Antonio de los Cobres, con la ejecución de una planta de tratamiento de aguas residuales. Estas acciones permitirán mejorar el acceso a servicios esenciales y las condiciones sanitarias de la población. Modernización y fortalecimiento institucional. El proyecto prevé la modernización de la gestión y supervisión minera para la Secretaría de Minería y Energía y la Subsecretaría de Recursos Energéticos y Mineros mediante la sistematización de la información y el desarrollo de plataformas digitales que optimicen la eficiencia de la gestión, fortalezcan la transparencia y mejoren el acceso público a la información. Asimismo, se incorporarán acciones para el fortalecimiento de las capacidades de supervisión, consolidando un esquema institucional más eficiente y preparado para acompañar el crecimiento del sector. Con esta iniciativa, el Gobierno de Salta reafirma su compromiso con el desarrollo federal, impulsando infraestructura estratégica y fortaleciendo las capacidades del Estado para promover el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de los salteños.

