El Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley de salud mental

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental, con el objetivo de introducir cambios en el sistema de atención y dar respuesta a reclamos de familiares, profesionales y sectores vinculados a la seguridad. La iniciativa apunta a modificar aspectos centrales de la normativa vigente y reabrir el debate sobre el abordaje de los padecimientos mentales en la Argentina.

"En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin", fue la comunicación oficial del Gobierno a través de la cuenta del cuestionado funcionario.

La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, estableció un enfoque centrado en los derechos humanos, promoviendo la desinstitucionalización y la atención en hospitales generales en lugar de neuropsiquiátricos. Sin embargo, distintos sectores cuestionan su implementación y advierten sobre la falta de recursos y dispositivos adecuados para su cumplimiento.