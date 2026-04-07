Mañana habrá una nueva edición del Festival Chango Nieto

A partir de mañana 8 de abril a las 17 horas, se llevará a cabo en la Ciudad de Salta un festival homenaje al famoso y querido cantautor argentino Carlos Alberto Nieto, conocido popularmente como Chango Nieto. El evento de este año tiene por lema "Por amor a la gente" y se llevará a cabo en el Parque Bicentenario.

Con entrada libre y gratuita, la jornada propone un encuentro entre música, tradición e identidad para que el arte traspase las edades y los territorios y se genere un sentimiento de comunidad entre todos los presentes.

El evento reunirá voces conocidas del folclore y de la música argentina. Entre la lista de artistas que estarán presentes mañana encontramos al "Chaqueño" Palavecino, a Facundo Toro y a "La Mosca"; también dirán presente Carla Nieto, Luna Nieto, Canto Cuatro, Los Aimo, Paola Arias y Son Ellas, entre otros.