El sector turístico se capacita para mejorar la atención a las personas con discapacidad

El Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta continúa avanzando en la consolidación del sello “Salta Ciudad Accesible”, una propuesta que busca incorporar criterios de accesibilidad universal en la oferta turística local.

En este marco, se desarrolló una nueva capacitación, correspondiente al Nivel Plata del programa, destinadas a trabajadores del sector que buscan fortalecer sus herramientas de inclusión.

El encuentro tuvo lugar en el Museo “Casa de Hernández”, donde instructores de la Dirección General de Discapacidad brindaron contenidos vinculados a buenas prácticas y trato adecuado hacia personas con discapacidad.

Como parte de esta política, el Ente de Turismo, junto a la Dirección General de Discapacidad, impulsa un Taller de Lengua de Señas Argentina (LSA) orientado específicamente al ámbito turístico. La formación apunta a mejorar la comunicación con personas sordas o con hipoacusia, promoviendo experiencias verdaderamente inclusivas.

El taller, que dio inicio a fines de febrero, se encuentra en su última semana de cursado, y prevé una instancia de evaluación final. La formación representa un paso fundamental para que guías, prestadores y personal del sector cuenten con herramientas concretas para atender a todos los visitantes en igualdad de condiciones.

Los establecimientos y prestadores que cumplan con los criterios establecidos serán reconocidos recibirán el reconocimiento correspondiente como parte del proceso de certificación en accesibilidad.

Este reconocimiento representa un compromiso concreto con un turismo más igualitario, y genera beneficios tanto para los prestadores del sector como para la comunidad en su conjunto: amplía el mercado potencial, fortalece la imagen de marca, fideliza clientes y promueve la innovación en los servicios.