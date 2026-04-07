En marzo se hicieron más de 480 estudios en el camión oncológico de la provincia

El móvil oncológico del Ministerio de Salud Pública prestó servicios, durante marzo, en La Lonja, Atocha, La Ciénaga, El Bordo, Campo Santo, UNSa, Casona de la Paz, Polo Integral de las mujeres, Barrio Santa Lucia y en la Plaza Belgrano.

Durante el mes, se realizaron 487 estudios. De ellos, 328 fueron mamografías, para la detección temprana del cáncer de mama y 159 fueron pruebas de Papanicolaou (PAP) que permiten identificar precozmente el cáncer cervicouterino. Además, se colocaron 50 implantes subdérmicos.

Es importante que las personas puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar tratamiento oportuno y tener una alta probabilidad de curar la patología.

Cabe destacar que, quienes tengan cobertura social deben consultar en su prepaga cuáles son los sanatorios habilitados para realizarse estos estudios, mientras que aquellas personas que no cuenten con obra social o sean afiliados del PAMI pueden hacerlo en el camión oncológico.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, informó que, “desde la gestión seguimos fortaleciendo la prevención, con acciones concretas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y cáncer de cérvix, priorizando el acceso a estudios que salvan vidas".