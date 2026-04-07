Ley de Glaciares: Diputados sesionará este miércoles a la tarde

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles a las 15 sobre el proyecto de reforma de Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno, después de la polémica por el recorte de oradores en las audiencias públicas. La convocatoria se llevó adelante en la previa de una reunión convocada para este martes en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, donde el oficialismo buscará emitir dictamen.

En una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, un grupo de diputados de La Libertad Avanza y espacios aliados solicitaron que cite a la sesión, en la que el Gobierno buscará anotarse un triunfo legislativo. En caso de aprobarse en el recinto sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley ya que el Senado le dio media sanción el 26 de febrero.