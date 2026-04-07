Diputados tratará pedido de intervención al municipio de Wayar

En las últimas horas, ingresó a la Cámara de Diputados de Salta un pedido de intervención al municipio de La Merced, que podría ser tratado este martes desde las 16:30 durante la sesión legislativa. De prosperar la iniciativa, el Concejo Deliberante local sería notificado y el intendente debería dejar su cargo de manera inmediata.

El caso generó protestas, disturbios y enfrentamientos, en medio de cuestionamientos al intendente Javier Wayar, ya que el conductor imputado por homicidio culposo estaría vinculado a su entorno.



La iniciativa será analizada en la Legislatura, donde no se descarta su tratamiento inmediato, mientras la investigación judicial avanza y la comunidad sigue reclamando justicia.

El hecho ocurrió cuando el chico estaba junto a su mamá y fue embestido por una camioneta que, según se confirmó, pertenece al intendente Javier Wayar. El conductor, Miguel Plaza, conocido como “Placita” y chofer habitual del jefe comunal, quedó imputado y detenido.

Vecinos del pueblo relataron que el vehículo no se detuvo tras el impacto, lo que agravó la situación y derivó en el fallecimiento del pequeño. Este detalle generó aún más bronca en la comunidad, que reclama respuestas concretas y presencia de las autoridades.