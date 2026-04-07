Operativo de identificación en barrio Finca Valdivia y Gauchito Gil

La Subsecretaría del Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, lleva adelante un cronograma de actividades que acerca a los vecinos la posibilidad de realizar trámites de identificación sin necesidad de trasladarse a las oficinas del organismo.

En este marco, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que al operativo que se encuentra desarrollando el móvil del organismo en el municipio de Orán se suman, en Capital, acciones mediante el uso de valijas portátiles.

En Capital, hasta el miércoles 8 de abril inclusive, se desarrollará un operativo de identificación en el barrio Finca Valdivia, en la intersección de las calles Carlos Ocantos y Caraluna 1. En tanto, el jueves 9 y viernes 10 del corriente, las actividades se trasladarán al Centro Integrador Comunitario del barrio Gauchito Gil, ubicado en la intersección de avenida Discépolo y Fortín de Las Juntas.

En estos operativos, la atención iniciará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 70 turnos por orden de llegada.

Orán

Las actividades continuarán este martes 7 en el Centro Vecinal del barrio Patrón Costas. Mañana miércoles 8, las acciones se trasladarán a la plaza principal del barrio 9 de Julio.

El jueves 9 de abril, el operativo se realizará en el Centro Vecinal del barrio Caballito, para finalizar el viernes 10 en la plaza principal del barrio Los Lapachos.

Asimismo, durante los días sábado 11 y domingo 12 de abril se llevará a cabo un operativo de identificación en las oficinas del Registro Civil de Orán, ubicadas en la intersección de las calles Egües y Pellegrini. Este último será un operativo piloto destinado a los vecinos que no pueden realizar trámites de lunes a viernes; de resultar positivo, se implementará una vez por mes.

En todas estas jornadas, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada.



Costos y medios de pago