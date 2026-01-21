Vuelve el fútbol argentino: arranca el Torneo Apertura 2026

La primera fecha culminará el domingo 25 y la segunda arrancará el lunes 26 en medio de un calendario vertiginoso para completar la actividad de este primer semestre antes del comienzo del Mundial.

El sorteo de las zonas, celebrado el 10 diciembre de 2025, arrojó que Boca Juniors, Independiente y San Lorenzo compartirán la Zona A, en la que también estará Gimnasia de Mendoza, uno de los ascendidos para esta temporada como campeón de la Primera B Nacional. Por otro lado, River Plate y Racing disputarán la Zona B, donde estará Estudiantes de Río Cuarto, otro de los equipos provenientes de la Segunda División vía Reducido.

Si bien no se publicó el reglamento de este año para la Liga Profesional de Argentina -se difundirá en las próximas horas-, se cree que no habrá cambios sustanciales respecto al 2025 con los ocho primeros de cada zona clasificados a los octavos de final, instancia que será disputada en la cancha del mejor clasificado (al igual que los cuartos y semis). La final se jugará en estadio neutral. Allí buscará estar Estudiantes para defender la corona lograda al cierre del año con el Torneo Clausura frente a Racing. El elenco pincha también se quedó con el Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Apertura.

En el mismo sentido, los dos descensos de categoría serán para los conjuntos que terminen en la última posición de la tabla anual y la de promedios, respectivamente. Si un mismo equipo se repite en ambos cupos, también bajará de división el anteúltimo de la Anual.

Sobre la clasificación a las copas internacionales, irán a la Copa Libertadores 2026 el campeón del Apertura, el del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores equipos ubicados en la tabla general (excluyendo a los campeones anteriores y los posibles campeones argentinos de Sudamericana o Libertadores). El equipo con más puntos acumulados en el año entre la Fase Regular del Apertura y Clausura se llevará un título: campeón de Copa de Liga.

A la Copa Sudamericana 2026 ingresarán los 6 mejores equipos ubicados en la tabla anual de posiciones, excluyendo a los que ya hayan obtenido su lugar en la Libertadores.