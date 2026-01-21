Obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y F1

Comenzó la demolición de los boxes del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez con vistas a recibir en 2027 al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, más conocido como MotoGP por su categoría reina. El proyecto a largo plazo incluye una extensión y mejoras para una eventual visita de la Fórmula 1.

Los boxes que se tiraron abajo son los que se construyeron en 1994 para poder recibir a la F1 entre 1995 y 1998. Las obras arrancaron el lunes pasado y en cuanto a los nuevos boxes habrá 32 garajes de 7 metros de frente cada uno, en un nuevo edificio que además tendrá espacios para áreas técnicas, ubicadas debajo de una torre de control. Está previsto que sean 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos como mínimo. El gasto destinado para esos trabajos es de 31.535 millones de pesos, unos 21 millones de dólares, aproximadamente. La inversión total de las obras contando las reformas en la pista asciende a 150 millones de dólares.

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA) puso en marcha los trabajos que fueron adjudicados a INMAC Ingeniería y Arquitectura SA – SE.MI. SA. Infobae pudo confirmar que dentro del sector de los boxes se mantendrá el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que pertenece a la Asociación Argentina de Volante (AAV), la mutual de los pilotos que se ocupa de emitir licencias, cobertura médica, entrenamiento y formación.

En una segunda etapa se iniciarán los trabajos en la pista, que se encuentran en proceso licitatorio. El desarrollo de este proyecto fue realizado por la Ciudad, mediante la Secretaría de Deportes, junto con la empresa del ingeniero alemán Hermann Tilke, de gran experiencia en la F1 y que tiene a su hijo Carsten como mano derecha. Este medio accedió a fotos exclusivas y en una de ellas se pueden advertir las gomas que serán destinadas a las defensas.

La pista también será modificada para cumplir con los requerimientos del MotoGP e incluso de la F1: pasará de los 9,5 metros de ancho actuales a 12 metros en toda su longitud, salvo en el tramo de la recta principal, que se mantendrá en 15 metros. Además, incorporará nuevas curvas de baja y alta velocidad, y la extensión total será de aproximadamente 4.300 metros, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

El contrato para el MotoGP va de 2027 a 2030 inclusive; mientras que la F1 es algo más complejo. En cuanto a la posible vuelta de la F1 el tema es es más complejo. Primero por un calendario que hoy tiene seis eventos en América (1/4 del total) y debería bajarse uno para poder tener un lugar. Todos aún tienen contratos a mediano y largo plazo: Miami (renovó hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2026), Las Vegas (2027) y México (2028). El otro punto son los competidores con países que buscan tener una fecha y entre ellos está Tailandia, cuyo gabinete aprobó un presupuesto de 1.230 millones de dólares e Infobae pudo saber que habrían ofrecido 100 millones por año cuando el canon anual oscila los 40 millones. El Estado del país asiático está comprometido y en Argentina la inversión -en principio- sería privada. Si la Máxima llega a volver sería a partir de 2028.

En caso de avanzar las gestiones por F1, el circuito proyectado tendrá 4.942 metros. Contará con 15 curvas, 6 a la izquierda y 9 a la derecha. El ancho oscilará 12 a 15 metros. Se estima una velocidad final de 340 km/h y promedio de 225 km/h. El tiempo de vuelta sería de 1 minuto y 18 segundos, aproximadamente.

Es decir, con estas reformas habrá un total de doce circuitos: tres para el motociclismo (el del MotoGP y dos variantes con las horquillas), el de F1 y dos alternativas con ingreso directo a la recta principal y la Horquilla Media. El de las categorías nacionales con el acceso a la recta principal como el del MotoGP o con la Horquilla Larga. Y esas mismas opciones para el 12.