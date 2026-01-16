Sentida despedida a un inspector y bombero voluntario.

Vuela alto Jorge Maizares..Gracias por tu dedicación, por los años de servicio y por estar siempre dispuesto a ayudar a los demás. Siempre te recordaremos!!

AhoraAyerprensaprensa
AQOUadts-pYUxZ5teUdGdj_66bKbBL0merGZuOD97lp5S4bVSs6GqftYkbnoEvxTcN05nTzYn8Vf-Q5ezlpSQ7DG58exca9QCj0N5QxErjk3Dg

banner-wapp2

Te puede interesar
rio de la caldera

Impresionante crecida de los ríos en toda la provincia

prensa
AhoraAyer

Las lluvias intensas desbordaron ríos y arroyos en toda la provincia. Las precipitaciones provocaron el aumento en el caudal de los cursos de agua que descienden al Valle de Lerma. Hubo familias inundadas en La Caldera y en Vaqueros, La ruta nacional 68 volvió a colapsar.

Boletín de noticias