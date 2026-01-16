Impresionante crecida de los ríos en toda la provincia

Las lluvias intensas desbordaron ríos y arroyos en toda la provincia. Las precipitaciones provocaron el aumento en el caudal de los cursos de agua que descienden al Valle de Lerma. Hubo familias inundadas en La Caldera y en Vaqueros, La ruta nacional 68 volvió a colapsar.