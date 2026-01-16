Vuela alto Jorge Maizares..Gracias por tu dedicación, por los años de servicio y por estar siempre dispuesto a ayudar a los demás. Siempre te recordaremos!!
Impresionante crecida de los ríos en toda la provincia
Las lluvias intensas desbordaron ríos y arroyos en toda la provincia. Las precipitaciones provocaron el aumento en el caudal de los cursos de agua que descienden al Valle de Lerma. Hubo familias inundadas en La Caldera y en Vaqueros, La ruta nacional 68 volvió a colapsar.AhoraAyerprensa
Accidente entre tres automóviles sobre la Avenida Paraguay
PrensaAhora18 de noviembre de 2025
Hace instantes se registró un accidente que involucra a tres automóviles sobre la Avenida Paraguay. El tránsito se encuentra reducido.