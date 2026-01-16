El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas de variada intensidad para áreas de la Pre Puna y Puna, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, con vigencia para hoy y mañana. Se esperan lluvias fuertes, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
El Préstamo lanza una promoción 4x3 para disfrutar del verano en Coronel Moldes
El camping y parque acuático ubicado a orillas del dique Cabra Corral lanzó una propuesta especial para esta temporada estival, ideal para compartir en familia o con amigos y disfrutar de jornadas al aire libre.LocalesEl viernesPrensa
El camping y parque acuático El Préstamo, situado en la localidad de Coronel Moldes, presentó una promoción especial para el verano,ingresan cuatro personas y pagan solo tres, con el beneficio aplicado sobre el valor de la entrada de adulto.
La iniciativa invita a vivir un día de descanso y diversión en un entorno natural privilegiado, a orillas del dique Cabra Corral, combinando naturaleza, recreación y servicios para toda la familia. El predio cuenta con parque acuático para grandes y chicos, con toboganes, piletas y sector infantil, además de camping con asadores, espacios para carpas y motorhomes, y servicios gastronómicos.
La entrada general al parque acuático y camping, que incluye el uso de asador y acceso al parque, tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores de 3 a 12 años y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo.
Por su parte, la entrada solo al camping cuesta $4.000 para adultos, $2.000 para menores y jubilados, y $3.000 para residentes y convenios. Para quienes ya abonaron el ingreso al camping, la entrada al parque acuático tiene un valor de $10.000 para adultos, $5.000 para menores y jubilados, y $7.000 para moldeños y convenios.
El uso de carpa tiene un costo de $3.000 por persona, mientras que el ingreso en motorhome, que incluye espacio, camping con asador (sujeto a disponibilidad) y parque acuático, tiene un valor de $15.000 por persona.
Los menores de 2 años ingresan sin cargo presentando DNI y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita, incluyendo un acompañante, con la presentación del carnet correspondiente.
El camping funciona de lunes a domingo de 9 a 20 horas, y el parque acuático de miércoles a domingo de 11 a 19 horas. El predio cuenta con personal capacitado y servicio de guardavidas, garantizando una experiencia segura para los visitantes.
Para más información y consultas, comunicarse vía WhatsApp al 387 457-9692.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
