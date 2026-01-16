Hoy se hará desinfección general en el centro de salud de barrio El Mirador

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas de variada intensidad para áreas de la Pre Puna y Puna, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, con vigencia para hoy y mañana. Se esperan lluvias fuertes, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Hoy se hará desinfección general en el centro de salud Nº 60, de barrio El Mirador, ubicado en calle Amaro Moron Giménez 279. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá entre las 17 y las 19 horas de ese día.
Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.
En ese intervalo, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al centro de salud cabecera del nodo, en barrio El Manjón o también a los de barrio Autódromo o Floresta.
La asistencia se retomará con normalidad el lunes 19, de 7 a 19 horas.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
Estos son los requisitos y lugares para obtener el carnet de Manipulación de Alimentos
El curso se dictará el 19 y 20 de enero en el CIC de Unión y el 26 y 27 en el CIC de Asunción. Los vecinos que deseen participar deberán presentar fotocopia de DNI, 2 fotos carnet y certificado de buena salud. El carnet tiene una vigencia de 2 años.