A partir de este viernes vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto entre el Gobierno y el gremio que nuclea a los controladores aéreos.
Le rompió el parabrisas de la camioneta por escuchar Ricardo Arjona
Un episodio de tensión entre vecinos alteró la rutina de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, en la esquina de Santa Fe y Cangayé, donde personal de la División Patrulla Preventiva intervino tras recibir un llamado al Sala 911 por un supuesto desorden en la vía pública que implicaba el volumen alto de la música.NacionalesEl juevesprensa
De acuerdo con el parte oficial, los agentes se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien denunció que su vecino, de 51 años, había provocado daños en el parabrisas delantero, del lado del conductor, de su camioneta Toyota Hilux y la insultó frente a su domicilio. El episodio ocurrió el pasado domingo
La denunciante relató que el hombre comenzó a vociferar insultos y, acto seguido, dañó el vehículo estacionado frente a la vivienda.
Poco después, el personal de la Comisaría Jurisdiccional llegó al lugar para dialogar con el vecino señalado, quien permanecía en el interior de su domicilio. El hombre reconoció ante la autoridad haber provocado la rotura del parabrisas y argumentó que lo hizo porque la vecina tenía el volumen alto de la música.
Según consignó Diario Norte, la música que sonaba en la casa de la denunciante era de Ricardo Arjona. Tras la intervención policial, ambas partes fueron invitadas a acercarse a la Comisaría Jurisdiccional para dejar asentada la denuncia por escrito y continuar con los trámites legales correspondientes. La documentación policial incluye las declaraciones de los protagonistas y la descripción del daño ocasionado al vehículo.
Un adolescente sufrió quemaduras en un 60% de su cuerpo tras la explosión de su celular
Un adolescente de 16 años permanece internado en la ciudad de Córdoba tras haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo a raíz de la explosión de su teléfono celular, que derivó rápidamente en un incendio. Al momento del incidente, el joven se encontraba cargando el dispositivo en el patio de su vivienda.