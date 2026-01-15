El Gobierno iniciará un sumario administrativo a Flybondi por cancelaciones en los vuelos

El Gobierno - a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) - labró actas de infracción a la empresa Flybondi "por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo". La sanción llega luego de que, el pasado martes, 24 de los 47 vuelos programados para la jornada fueran suspendidas y los turistas tuvieron que quedarse varias horas esperando respuestas.

Según explicó el ente dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación "las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios".

Las actas emitidas por el Gobierno "dan inicio a un sumario administrativo" y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, "pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales".

La ANAC justificó que la medida fue tomada luego de que se registraran "quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales". En este escenario, el organismo recordó que los usuarios pueden presentar reclamos de manera gratuita a través del sitio web del organismo.

Por último, la ANAC explicó que continuará labrando actas de infracción a las "líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios" y agregó: "El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes".